Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» — о втором сезоне сериала: «Снимаем сегодня в ДК»

Вышедший на экраны в 2023 году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имел оглушительный успех. Его снял режиссер Жора Крыжовников. Ему удалось привлечь как известных артистов, так и совсем молодых. Сергей Бурунов, Иван Янковский, Юлия Александрова, Никита Кологривый сыграли с Леоном Кемстачем, Рузилем Минекаевым, Славой Копейкиным и Львом Зулькарнаевым. После премьеры картины юные актеры проснулись знаменитыми. И сразу посыпались вопросы о том, будет ли продолжение сериала. Жора Крыжовников отвечал, что не исключает этого, но намерен выдержать паузу.

А 26 июня Лев Зулькарнаев вышел на связь. Он запечатлелся рядом с гримерным вагончиком. Актер намекнул, что стартовали съемки второго сезона «Слова пацана», и он снова готов перевоплотиться в своего героя по прозвищу Зима.