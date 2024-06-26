Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» — о втором сезоне сериала: «Снимаем сегодня в ДК»

Вышедший на экраны в 2023 году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имел оглушительный успех. Его снял режиссер Жора Крыжовников. Ему удалось привлечь как известных артистов, так и совсем молодых. Сергей Бурунов, Иван Янковский, Юлия Александрова, Никита Кологривый сыграли с Леоном Кемстачем, Рузилем Минекаевым, Славой Копейкиным и Львом Зулькарнаевым. После премьеры картины юные актеры проснулись знаменитыми. И сразу посыпались вопросы о том, будет ли продолжение сериала. Жора Крыжовников отвечал, что не исключает этого, но намерен выдержать паузу.
А 26 июня Лев Зулькарнаев вышел на связь. Он запечатлелся рядом с гримерным вагончиком. Актер намекнул, что стартовали съемки второго сезона «Слова пацана», и он снова готов перевоплотиться в своего героя по прозвищу Зима.
«Ну что, вы думали, Слава вернется? А вот он я. Снимаемся опять, к сожалению, в одном проекте. дам подсказку. Сниматься сегодня будем в ДК. Вот и вся подсказка», – заявил артист.
К слову, недавно Ляйсан Утяшева смогла пообщаться с Буруновым. Она восхитилась сериалом и спросила актера о том, будет ли продолжение. Сергей Бурунов честно завил, что пока ничего об этом не знает.
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Лев Зулькарнаев на съемках. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
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