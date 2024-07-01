Валя Карнавал рассказала, как ушла от Егора Крида: «Я зашла в зал и сообщила, что мы расстаемся»

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она регулярно выступает на сцене, а также развивается как блогер. Многие считают ее красивой. Она не скрывает, что у нее есть достаток мужского внимания. У нее завершились отношения с Сашей Стоуном, с которым артистка хотела сыграть свадьбу. Примечательно, что Валя сама с ним рассталась прямо в день рождения спортсмена. Оказалось, что во всех отношениях именно она ставила точку.

На этот раз Карнавал дала интервью, в котором объявила, что со Стоуном много ругалась. По ее словам, причиной расставания стали ревность и бытовые моменты. Также она рассказала, как ранее восемь месяцев встречалась с Егором Кридом. Певица тогда была совсем юной и даже не сразу поняла, что у них роман. Однако Валя считает, что они встретились не в то время, так как тогда она была ребенком.

«Отношения двух артистов — это ужасно. Все артисты — сломанные дети, которые пытаются доказать, что мы чего-то стоим. Когда такие люди начинают встречаться — это разрушительно», — пояснила звезда.

Она отметила, что ей было тяжело решится с ним расстаться. Блогерша ждала знака и увидела его. Она огорошила Крида, когда объявила, что надо завершить отношения.

«Я говорю ему: «Даже мой ключ не подходит к твоей двери». Я зашла в зал и сообщила, что мы расстаемся. Мы не вовремя встретились. Я была слишком маленькой», — вспомнила артистка в беседе с Надеждой Стрелец.