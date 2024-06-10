Егор Крид переживает, что у него нет детей: «Даже претендента нет на роль матери»

Егор Крид в последнее время редко выступает. Много времени певец проводит время в Дубае. Он никогда не был обделен женским вниманием.
У него были отношения с Нюшей и Валей Карнавал. Артист даже участвовал в шоу «Холостяк». Примечательно, что накануне он вышел в прямой эфир в Twitch. Крид заявил, что скоро ему 30 лет, но он страдает, так как не создал семью. Оказалось, что он хочет стать папой. Однако даже девушки у звезды пока нет.
«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — пожаловался Крид.
К слову, певец в последнее время регулярно выходит в Twitch. Он общается с богатыми мажорами. Артист ездит на дорогих машинах. При этом встретить достойную девушку ему сложно. Егор дал понять, что ни слава, ни деньги не помогли ему построить личную жизнь.
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