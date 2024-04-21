Саша Стоун о расставании с Валей Карнавал: «Она просто собрала вещи и уехала»

Роман блогеров Саши Стоуна и Вали Карнавал привлекал внимание многих поклонников, которые надеялись на скорую свадьбу пары. Однако весной прошлого года они внезапно расстались, несмотря на свои грандиозные планы на будущее. Саша Стоун открыто выражал свои чувства к Вале, а их отношениями восхищались тысячи подписчиков. Планировалось, что свадьба состоится летом 2023 года, но вместо этого на личной страничке Вали Карнавал появились печальные сообщения о несчастной любви.

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Фанаты предположили, что пара распалась, особенно после того, как Валя начала публиковать фотографии с роскошными букетами от поклонников, а Сашу заметили на отдыхе с Надеждой Сысоевой, звездой Comedy Woman. Блогеры заставили своих поклонников гадать, что произошло с одной из самых популярных пар шоу-бизнеса.

Наконец, Саша Стоун нарушил молчание и объяснил причины разрыва. Он признался, что, как и фанаты, не знает точно, что привело к концу отношений. «Я приехал, а ее уже не было. Она просто собрала вещи и уехала», - поделился Саша Стоун в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Саша Стоун предположил, что, судя по мини-альбому, который выпустила Валя, он был для нее самым ужасным человеком, и эти отношения были ошибкой. Блогер подтвердил, что отношения закончились ровно год назад. Он признался, что разрыв стал для него большим ударом, и ему потребовалось много душевных сил, чтобы справиться с этим.