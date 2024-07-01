Жена Омарова сожалеет, что не может познакомиться с его дочерью от Бородиной: «Я ни на чем не настаиваю»

Ксения Бородина не скрывает своей неприязни к бывшему мужу Курбану Омарову. Она недавно призналась, что новая жена бизнесмена Валерия была его любовницей. Телеведущая отмечает, что именно с этой девушкой ей изменял супруг. И она пока против того, чтобы его возлюбленная общалась с их дочкой Теоной. При этом экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что не будет препятствовать их знакомству, когда этого захочет сама Теона. По ее словам, пока девочка не изъявила такого желания.

Теперь по этому поводу высказалась сама Валерия. Она призналась, что хорошо общается с сыном Курбана от первого брака. По словам блондинки, они всегда на связи и на выходные его наследник приезжает в гости.

Также жена Омарова отметила, что бизнесмен стремится чаще видеть свою дочку, но этому мешают обстоятельства, которые от него не зависят. Она также выразила сожаление, что пока не может с ней общаться, но надеется, что со временем это изменится.

«К сожалению, мы зависим от обстоятельств. Не все происходит так, как хотел бы Курбан. Он человек слова и придерживается договоренностей. Всему свое время, я ни на чем не настаиваю. Главное, что Курбан при любой возможности видится с дочерью, а в дни, когда он не может этого сделать, они созваниваются», — заверила девушка в соцсети.