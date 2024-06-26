Экс-муж Бородиной Омаров встретился с дочерью после обвинений в том, что не общается с Теоной

Ксения Бородина уже несколько лет состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Она предпочитает не говорить о своей личнсй жизни, но не раз намекала, что не одинока. А ее бывший муж недавно сыграл свадьбу с избранницей по имени Валерия.

Примечательно, что Ксения Бородина заверила, что не запрещает своей дочке Теоне видеться с отцом, но он в последнее время совершенно не стремится проводить с ней время. Также телеведущая призналась, что именно с Валерией ей изменял муж, поэтому она бы не хотела, чтобы дочка общалась с этой женщиной.

После этого Курбан решил показать, что он хороший папа. 25 июня он выложил кадры с наследницей Теоной. Бизнесмен сводил свою дочку в парк развлечений в Москве. Они покатались на американских горках.