Экс-муж Бородиной Омаров встретился с дочерью после обвинений в том, что не общается с Теоной

Ксения Бородина уже несколько лет состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Она предпочитает не говорить о своей личнсй жизни, но не раз намекала, что не одинока. А ее бывший муж недавно сыграл свадьбу с избранницей по имени Валерия.
Примечательно, что Ксения Бородина заверила, что не запрещает своей дочке Теоне видеться с отцом, но он в последнее время совершенно не стремится проводить с ней время. Также телеведущая призналась, что именно с Валерией ей изменял муж, поэтому она бы не хотела, чтобы дочка общалась с этой женщиной.
После этого Курбан решил показать, что он хороший папа. 25 июня он выложил кадры с наследницей Теоной. Бизнесмен сводил свою дочку в парк развлечений в Москве. Они покатались на американских горках.
Он также заснял, как Теона изрисовала свою руку цветными ручками.
«Лето… детство… каникулы», – написал Курбан.
Примечательно, что он был без жены Валерии. По всей видимости, Ксения Бородина пока не дала разрешение на то, чтобы Валерия общалась с их дочкой. Но телеведущая ранее пояснила, что если сама Теона изъявит такое желание, то она не будет препятствовать.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Теона Омарова. Фото: соцсети Курбана Омарова
Читайте также: