Глафира Тарханова вышла из декрета: «Дочь рядом, работаем вместе!»

Актриса Глафира Тарханова сообщила, что приступила к работе, спустя всего двенадцать дней после рождения дочери. Интересно, что Глафира Тарханова отправилась на гастроли, взяв с собой новорожденную малышку Лукерью.

Новостью о том, что она едет на гастроли вместе с дочкой, Глафира Тарханова поделилась в своих соцсетях.

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«Дочь рядом, работаем вместе!» — сообщила Глафира Тарханова.

Актриса Глафира Тарханова дала понять, что путь она с малышкой проделала неблизкий. Многодетная мама добавила, что в жизни ее новорожденной Лукерьи уже состоялся и первый поезд, и первый самолет.