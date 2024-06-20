«Вырастет богатой, ее всем будут ставить в пример»: о новорожденной дочке Тархановой — гадалка Петренко

Глафира Тарханова. Фото: Global Look Press

Аза Петренко уверена, что от выбранного имени для ребенка зависит его судьба.

Актриса Глафира Тарханова рассказала своим поклонникам, что новорожденную дочку она назвала Лукерьей. Малышка родилась 18 июня.

Напомним, для звезды сериала «Громовы» и актера Алексея Фаддеева это уже пятый ребенок. Они также воспитывают четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.

Потомственная гадалка и звезда шоу «Битва экстрасенсов» Аза Петренко рассказала сайту Teleprogramma.pro, что Глафира Тарханова выбрала очень хорошее, счастливое и доброе имя для дочери.

«Лукерьи — аккуратистки, они спокойные, их всегда ставят в пример. Шумные вечеринки — это не для них. Им больше по душе романтические вечера, мероприятия, связанные с поэзией. Лукерьи всегда по жизни уверенно идут вперед, ставят цель и четко следуют ей», — рассказала Аза Петренко.

Гадалка также добавила, что дети, рожденные в високосный год, — самые счастливые. К тому же они часто становятся богатыми.

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