«Вырастет богатой, ее всем будут ставить в пример»: о новорожденной дочке Тархановой — гадалка Петренко

Актриса Глафира Тарханова рассказала своим поклонникам, что новорожденную дочку она назвала Лукерьей. Малышка родилась 18 июня.

Напомним, для звезды сериала «Громовы» и актера Алексея Фаддеева это уже пятый ребенок. Они также воспитывают четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.

Потомственная гадалка и звезда шоу «Битва экстрасенсов» Аза Петренко рассказала сайту Teleprogramma.pro, что Глафира Тарханова выбрала очень хорошее, счастливое и доброе имя для дочери.

«Лукерьи — аккуратистки, они спокойные, их всегда ставят в пример. Шумные вечеринки — это не для них. Им больше по душе романтические вечера, мероприятия, связанные с поэзией. Лукерьи всегда по жизни уверенно идут вперед, ставят цель и четко следуют ей», — рассказала Аза Петренко.

Гадалка также добавила, что дети, рожденные в високосный год, — самые счастливые. К тому же они часто становятся богатыми.