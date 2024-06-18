Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз: «Теперь у нас комплект»

Глафира Тарханова много лет снимается в кино. Это не мешает ей строить личную жизнь. Она состоит в браке с Алексеем Фаддеевым. Примечательно, что у пары растут сыновья: Корней, Ермолай, Гордей, Никифор. А в марте этого года Глафира Тарханова объявила о новой беременности. Она стала выходить в свет с округлившимся животом. А 18 июня артистка сообщила, что стала мамой в пятый раз. На этот раз у Глафиры Тархановой родилась долгожданная дочь.

«Дочка! Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в 5 раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит, в каждое мгновение, ради кого это и для чего», – написала Глафира Тарханова в микроблоге.