Глафира Тарханова заявила, что муж просит ее умываться: «Пришла какая-то там тетя Мотя»

Глафира Тарханова успевает не только строить карьеру в кино, но и заниматься личной жизнью. Она недавно стала мамой в пятый раз. Теперь актриса растит четверых сыновей и одну дочку. Она выбирает для наследников греческие имена. Мужем звезды является ее коллега Алексей Фаддеев. Они 19 лет наслаждаются совместной жизнью. В новом интервью Глафира призналась, что они не интересуются проектами друг друга и не посещают спектакли, в которых участвуют.

Также артистка раскрыла некоторые подробности из личной жизни. оказалось, что ее муж любит естественность и просит, чтобы она умывалась, когда приходит с работы. Косметика и грим не нравятся Фаддееву.

«Он меня просит после спектакля умываться. Говорит: «Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тетя Мотя со сцены какой-то», — поделилась Тарханова в программе «Кино в деталях» на СТС.