Валерий Леонтьев сделал заявление: «Я нахожусь в России»

Накауне стало известно, что очень популярный некогда исполнитель Валерий Леонтьев прилетел из США, где живет постоянно, в Россию. Сообщалось, что музыкант прибыл в страну, чтобы выступить на корпоративе. И даже озвучивалась сумма гонорара Валерия Леонтьева за выступление, 12 миллионов рублей.

Между тем, Валерий Леонтьев свой приезд в Москву подтвердил. Но причину приезда назвал другую. И это не концерт.

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого», — поделился Валерий Леонтьев.

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75-летний Валерий Леонтьев уточнил, что о сольных выступлениях пока даже не думает. Музыкант дал понять, что состояние его здоровья не позволяет ему выходить на сцену.