Валерий Леонтьев тайно приехал в Россию и выступил на вечеринке

Валерий Леонтьев живет в Майами. В последние годы он редко приезжает на родину. Не так давно артист отпраздновал 75-летие. Он тогда объявил, что уходит со сцены. Больше певец не хочет петь на концертах, но он продолжит выступать на частных мероприятиях. Он летал в Дубай на вечеринку минувшей зимой. А вот 28 июня легендарный исполнитель оказался в Москве.
Он тайно прилетел и выступил на корпоративе. Ему довелось исполнить свои хиты, включая «Дельтаплан». Он предстал в брюках, майке и кожаной красной куртке.
Валерий Леонтьев прилетел в Россию. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Леонтьев в свои годы танцевал. Он продемонстрировал, что находится в отличной форме. Артист не скрывает, что следит за внешностью. Поклонники были впечатлены тем, как он выглядит в таком возрасте.
На этом корпоративе также выступил Николай Басков. По всей видимости, мероприятия организовали богатые люди.
Пока неизвестно, сколько времени певец проведет в России. Возможно, что он захочет задержаться, чтобы увидеться с друзьями.
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Валерий Леонтьев поразил внешностью. Фото: соцсети звезды
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