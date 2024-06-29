Валерий Леонтьев тайно приехал в Россию и выступил на вечеринке

Валерий Леонтьев спел свои хиты. Фото: Global Look Press 

Певец Валерий Леонтьев на частном мероприятии исполнил «Дельтаплан». Артист танцевал в кожаной куртке.

Валерий Леонтьев живет в Майами. В последние годы он редко приезжает на родину. Не так давно артист отпраздновал 75-летие. Он тогда объявил, что уходит со сцены. Больше певец не хочет петь на концертах, но он продолжит выступать на частных мероприятиях. Он летал в Дубай на вечеринку минувшей зимой. А вот 28 июня легендарный исполнитель оказался в Москве. 

Он тайно прилетел и выступил на корпоративе. Ему довелось исполнить свои хиты, включая «Дельтаплан». Он предстал в брюках, майке и кожаной красной куртке. 

Валерий Леонтьев прилетел в Россию. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что Леонтьев в свои годы танцевал. Он продемонстрировал, что находится в отличной форме. Артист не скрывает, что следит за внешностью. Поклонники были впечатлены тем, как он выглядит в таком возрасте. 

На этом корпоративе также выступил Николай Басков. По всей видимости, мероприятия организовали богатые люди. 

Пока неизвестно, сколько времени певец проведет в России. Возможно, что он захочет задержаться, чтобы увидеться с друзьями. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Валерий Леонтьев поразил внешностью. Фото: соцсети звезды

Читайте также:

Читайте также