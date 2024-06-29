Валерий Леонтьев тайно приехал в Россию и выступил на вечеринке

Валерий Леонтьев живет в Майами. В последние годы он редко приезжает на родину. Не так давно артист отпраздновал 75-летие. Он тогда объявил, что уходит со сцены. Больше певец не хочет петь на концертах, но он продолжит выступать на частных мероприятиях. Он летал в Дубай на вечеринку минувшей зимой. А вот 28 июня легендарный исполнитель оказался в Москве.

Он тайно прилетел и выступил на корпоративе. Ему довелось исполнить свои хиты, включая «Дельтаплан». Он предстал в брюках, майке и кожаной красной куртке.