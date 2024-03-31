Киркоров заявил, что Леонтьев не уходил со сцены: «Он просто взял немножко отпуск»

В марте стало известно, что Валерий Леонтьев ушел со сцены. Информацию подтвердил его концертный директор, который объяснил это возрастом музыканта. Напомним, 19 марта ему исполнилось 75 лет.

Филипп Киркоров лично поздравил артиста с днем рождения и сказал журналистам НТВ шоу «Ты не поверишь!», что на самом деле певец не расставался со зрителем навсегда.

«Конечно он вернется на сцену! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!» - высказался Киркоров.

Отметим, что недавно Валерий Леонтьев прилетел в Москву. Сделал артист это тайно, в шоу и на концертах он не появлялся, просто навестил нескольких близких людей. Большую часть времени певец живет в Америке со своей женой Людмилой Исакович.

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