Директор Валерия Леонтьева рассказал, за что его осуждали в СССР: «Слишком обтягивающие рубашки и штаны»

Валерий Леонтьев не так давно он отметил свое 75-летие. Артист живет в США с женой Людмилой. Он крайне редко приезжает в Россию, а недавно отказался от концертов. Певец будет соглашаться лишь иногда петь на корпоративах.

В советское время он сильно выделялся за счет своих необычных образов. Это не нравилось многим жителям нашей страны. Артист регулярно сталкиваться с критикой. Он не боялся выглядеть эпатажно, поэтому выходил на сцену в перьях и блестках. Он также любил облегающие наряды.

Его директор Борис Чигирев рассказал, с чем приходилось сталкиваться Леонтьеву.

«Его осуждали примерно в 1982 году, в Советском Союзе. Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная. Все такое. Помню, еще была пародия на Валерия Яковлевича в юмористической передаче», – пояснил он, пишет «Абзацем».

Напомним, что 1 июня на критику нарвалась Ольга Бузова, выступившая в Уфе в смелом наряде. Россияне ее раскритиковали и посчитали наряд неуместным для празднования Дня защиты детей. Ей пришлось принести извинения.