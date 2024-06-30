Алсу вновь высказалась о Решетовой: «Вот это рекламу я ей сделала. «Бизнес» будет процветать»

Певица Алсу. Фото: соцсети певицы Алсу

Певица Алсу заявила, что ее терпение лопнуло и больше «молчать в тряпочку» она не будет.

Певица Алсу нанесла новый удар по Анастасии Решетовой, которая считается виновной в крахе брака звезды с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Ранее певица Алсу в комментариях под постом Анастасии Решетовой о том, что она никогда не встречалась с женатыми мужчинами, обвинила модель во вранье. Теперь же Алсу дала в своем микроблоге развернутый комментарий на тему девушек с низкой социальной ответственностью.

Фактически певица Алсу отнесла Анастасию Решетову к числу представительниц древнейшей профессии.

Алсу пояснила, что долго молчала, но больше хранить тишину не намерена.

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Комментарий певицы Алсу. Фото: соцсети певицы Алсу

«Да, я всегда молчала «в тряпочку». Но, честно говоря, даже у таких, как я, наступает предел терпения. Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это рекламу я ей сделала. «Бизнес» будет процветать. Только, пожалуйста, не забываем платить налоги», — написала певица Алсу.

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