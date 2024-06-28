«Не ошибается»: подписчики восхитились мамой Тимати, отказавшейся от общения с Анастасией Решетовой

Маму рэпера Тимати Симону Юнусову в Сети всегда считали женщиной мудрой, но при этом жесткой. Считалось, что она, например, слишком строга с мамой своего внука Ратмира, Анастасией Решетовой.

Симона Юнусова не общалась с моделью, даже когда Тимати состоял в отношениях с ней.

И только теперь все поняли, по какой причине Симона Юнусова вела себя именно так. Когда вскрылись некие подробности причин развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым, паззл сложился.

Поклонники оценили жесткость Симоны Юнусовой по отношению к Анастасии Решетовой, имя которой упоминается в связи с изменами Яна Абрамова певице Алсу. Теперь в аккаунте Симоны Юнусовой подписчики выражают ей признательность за ее позицию и женскую солидарность.

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