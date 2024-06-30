Сестра Жанны Фриске — о Дмитрии Шепелеве: «Не каждый может выдержать, что это смертельно больной человек»

Родители ныне покойной певицы Жанны Фриске, в частности, отец Владимир Фриске, не раз пытался обвинить телеведущего Дмитрия Шепелева в плохом отношении к его тяжело больной дочери.

Владимир Фриске часто публично раскрывал неприглядные подробности взаимодействия его дочери Жанны Фриске с ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Он указывал на грубое обращение Шепелева с Жанной в те дни, когда уже было известно о ее смертельном диагнозе.

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Сестра Жанны Фриске Наталья дала понять, что готова попытаться оправдать недостойное поведение Дмитрия Шепелева. Наталья Фриске фактически впервые заявила о поддержке телеведущего, который, к тому же, лишил ее и родителей Жанны Фриске общения с племянником и внуком Платоном.

«Не каждый может выдержать, что это смертельно больной человек и за ним нужно ухаживать», — сказала Наталья Фриске.

По материалам программы «Эксклюзив» на Первом канале