Сестра Фриске высказалась о родных Заворотнюк: «Они ее настолько укутали своей заботой»

Недавно на премии Муз-ТВ показали номер группы «Блестящие». Они вместе с сестрой Жанны Фриске Натальей почтили память певицы, которая умерла после борьбы с раком 9 лет назад. С помощью нейросети Жанну «оживили». Ее поющее изображение было на большом полотне.

Примечательно, что за несколько недель до этого скончалась Анастасия Заворотнюк. Актриса тоже умерла от рака головного мозга, с которым пыталась бороться пять лет. Родные звезды «моей прекрасной няни» крайне редко рассказывали о ее состоянии. Пять лет никто не видел артистку на публике.

Наталья Фриске восхитилась родными Заворотнюк. Она считает, что им удалось оградить актрису от всеобщего внимания, а вот семье Жанны это не удалось сделать. В СМИ просачивались фото певицы, которая проходила химиотерапию и сильно изменилась внешне.

«Они огромные молодцы. Я восхищаюсь ими! Я восхищаюсь мужем Настеньки, я восхищаюсь дочкой. Я всеми восхищаюсь, что они ее не показали. То есть они ее настолько укутали своей заботой, что не дали просочиться фотографиям, как в нашем случае, к сожалению. Жанна этого не заслуживала, но, к сожалению, как случилось, так и случилось», — сказала сестра Фриске, пишет VOICE.

Она также отметила, что устала говорить о Дмитрии Шепелеве, который рассорился с родными Жанны и не дает им видеть внука Платона. Наталья отметила, что это должно остаться на совести телеведущего.