Отец Жанны Фриске не сдержал слез, когда увидел «оживленную» с помощью нейросети певицу: «Мне что-то плохо стало сразу»

В зале сидел папа артистки Владимир Фриске. Он не смог сдержать слез. Потом его позвали на сцену, чтобы он забрал награду своей дочки.

«Мне что-то плохо стало сразу. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто сделал этот номер. Огромнейшее спасибо», — сказал Владимир.

К слову, в зале многие пустили слезу. Филипп Киркоров с грустным лицом наблюдал за тем, как Жанна поет свой хит.