Отец Жанны Фриске не сдержал слез, когда увидел «оживленную» с помощью нейросети певицу: «Мне что-то плохо стало сразу»

14 июня состоялась премия «Муз-ТВ», которая, как всегда, была грандиозной. Клава Кока, Григорий Лепс, Ольга Бузова и другие артисты выступили на сцене. Заветные тарелочки получили лучшие из лучших. Так как в этом году могло бы исполнится 50 лет Жанне Фриске, один из номеров был посвящен ей. На сцене выступили Анна Семенович, Юлия Ковальчук, Надя Ручка и Ксения Новикова. К ним присоединилась сестра певицы Наталья, которая была в мерцающем платье в пол. Они исполнили хит «А на море белый песок». Потом на полотне буквально ожила Жанна благодаря нейросети и тоже запела.
В зале сидел папа артистки Владимир Фриске. Он не смог сдержать слез. Потом его позвали на сцену, чтобы он забрал награду своей дочки.
«Мне что-то плохо стало сразу. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто сделал этот номер. Огромнейшее спасибо», — сказал Владимир.
К слову, в зале многие пустили слезу. Филипп Киркоров с грустным лицом наблюдал за тем, как Жанна поет свой хит.
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Владимир Фриске. Фото: кадр из эфира «Муз-ТВ»
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