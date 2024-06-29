Сергей Бондарчук признался, что дружит с бывшей женой Татой: «Недавно завозил девочек. Заходил в гости к ним»

Сергей Бондарчук обычно редко рассказывает о своей жизни. Он родился в звездной семье и связал свою жизнь с кино. Не раз он работал с отцом Федором Бондарчуком. На этот раз у него решила взять интервью мама Светлана. Она призналась, что было время, когда наследник с ней не общался, но теперь между ними снова хорошие отношения.

Бизнесвумен узнала у него не только о том, какими растут его дочки Вера и Маргарита, но и как ему удалось пережить развод с женой Татой так, чтобы не навредить детям.

«Не ставить во главу стола свою какую-то боль, переживания и эмоции. Чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю, что вот это первое решение, первое о чем подумал, оно самое правильное. Когда есть дети — это дико важно. У нас получилось абсолютно точно. Мы справились с этой задачей и справляемся пой сей день. Дети как не почувствовали ничего, так и не чувствуют себя. У нас правильная выверенная позиция касаемая воспитания и взаимоотношения, позиционирования папа и мама», — заверил Сергей.

Он также признался, что поддерживает общение с Татой. По его словам, у нее теперь прекрасный муж и двое сыновей, которые прекрасно ладят с сестрами.

«Недавно завозил девочек. Заходил в гости к ним. Видел ребят этих, прекрасных ангелочков маленьких. Классно, что они так дружат между собой братья и сестры. Девочки уже полноценные няни-помощницы», — поделился Бондарчук-младший в передаче «Света вокруг света».