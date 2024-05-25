Светлана Бондарчук призналась, что пять лет хотела развестись с мужем Федором: «Разорвать это становится трудно»

Светлана Бондарчук раньше строила карьеру модели. Она также стала телеведущей. Блондинка в свои 55 лет счастлива в браке с Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в 2020 году. А не так давно у пары родился сын Петр. Ходят слухи, что малыша выносила суррогатная мама.

О своем первом муже Федоре Бондарчуке она часто вспоминает в беседе с друзья. Она признавалась, что сама познакомила его с будущей супругой Паулиной Андреевой. Ее восхищает красота актрисы.

Теперь Светлана приняла участие в шоу «Чужие письма» на RuTube. Она рассказала о разводе с режиссером. Модель призналась, что долго не решалась расстаться с мужем.

«Я тоже лет пять-шесть не разводилась. Почему, я не знаю. Так бывает! Но я согласна, когда вот это разрывается, тебя несет, ты уже в своей жизни. То есть тебе уже "там" не надо, но разорвать это становится трудно. Причем ты "туда" не хочешь, но оно все еще очень важное», — сказала звезда.

Она также отметила, что в 40 лет не нужно бояться делать такие шаги, так как жизнь только начинается. Бондарчук подчеркнула, что если брак себя изжил, то нужно от него избавляться. Напомним, что она прожила с Федором 25 лет. У них есть двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.