Сын Федора Бондарчука рассказал, какими растут внуки режиссера: «Маргоша — копия моя»

Светлана Бондарчук давно в разводе с Федором Бондарчуком. Она прожила с ним 20 лет. В этом браке у них появился сын Сергей и дочка Варвара. Примечательно, что теперь у каждого из супругов есть новая семья. Старший наследник режиссера женился в очень молодом возрасте. Семь лет он был вместе с избранницей по имени Тата. Она родила от него двух дочек: Веру и Маргариту. В 2019 году они развелись.

Сергей дал интервью своей маме. Он рассказал, что поддерживает общение с наследницами. Также продюсер рад за бывшую жену, у которой теперь есть муж и еще двое детей.

По словам Бондарчука-младшего, его дочка Маргарита очень на него похожа и внешне и по характеру.

«Папа я — друг. У меня недавно был со старшей дочкой Маргошей разговор первый серьезный. Такие какие-то обычные вопросы, с которыми сталкиваются дети в этом возрасте — 11 лет. Где-то она что-то недоговорила, у нее проблема с французским, какое-то домашнее задание она не делала, а говорила, что делала. Я дико во всем этом узнал себя. Я посчитал нужным, что надо по-дружески поговорить», — поделился Сергей. «Прекрасные дети у меня! Очень похожие и очень разные в то же время. Маргоша — копия моя. Я называю это — красивый Сережа. А Верочка получилась — микс папы и мамы», — заявил он.

По словам звезды, младшая наследница растет самодостаточной. Он отметил, что она может играть сама. При этом Бондарчук-младший подчеркнул, что дочки очень общительные и имеют много друзей.