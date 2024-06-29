Алсу со старшей дочерью Сафиной появились на концерте для выпускников «Алые паруса»: «Впервые со мной»

Алсу уже давно выступает на сцене. Недавно она объявила о разводе с Яном Абрамовым. Певица после 18 лет брака готовится снова стать свободной. Она стала чаще выходить в свет. Пока заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца. Артистка пояснила, что они с Яном будут делить совместно нажитое имущество. На днях она отпраздновала свой день рождения. А 28 июня звезда приехала в Санкт-Петербург, где состоялся концерт для выпускников «Алые паруса».

Алсу сначала предстала в джинсах и белой рубашке. С ней на концерте отметилась старшая дочка Сафина. В этом году ее наследница окончила школу. Уже скоро девушка будет поступать в медицинский вуз.