Алсу со старшей дочерью Сафиной появились на концерте для выпускников «Алые паруса»: «Впервые со мной»

Алсу уже давно выступает на сцене. Недавно она объявила о разводе с Яном Абрамовым. Певица после 18 лет брака готовится снова стать свободной. Она стала чаще выходить в свет. Пока заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца. Артистка пояснила, что они с Яном будут делить совместно нажитое имущество. На днях она отпраздновала свой день рождения. А 28 июня звезда приехала в Санкт-Петербург, где состоялся концерт для выпускников «Алые паруса».
Алсу сначала предстала в джинсах и белой рубашке. С ней на концерте отметилась старшая дочка Сафина. В этом году ее наследница окончила школу. Уже скоро девушка будет поступать в медицинский вуз.
«Сафинчик впервые со мной», — написала звезда.
Затем Алсу облачилась в платье в пол цвета изумруда с длинными перчатками. Она подчеркнула свою стройность. Певица исполнила свои песни.
За кулисами ее ждала наследница. Она запечатлелась с Сафиной, которая стала с нее ростом. Поклонники отметили, что ей удалось взять лучшее от родителей.
Напомним, что у артистки также есть дочка Микелла, которая окончила 10 класс, а еще сын Рафаэль. Недавно звезда показала лицо своего младшего наследника. Мальчик оказался копией отца.
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Алсу со старшей дочерью Сафиной. Фото: соцсети Алсу
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