Алсу в день своего 41-летия показала подросшего сына Рафаэля и дочек: «Рядом со мной моя семья»

Алсу недавно объявила, что разводится с Яном Абрамовым. Она не дает подробных комментариев о случившемся. Певица лишь намекнула, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Также в окружении пары заявляли, что они перестали жить вместе еще в прошлом году. Возможно, что артистка хотела попытаться спасти брак, поэтому сначала опровергала слухи о проблемах в отношениях. Но она не стала отчаиваться. Алсу часто выходит в свет и даже выпустила новую песню. А 27 июня ей исполнился 41 год.

По случаю дня рождения Алсу выложила редкое семейное фото. Она позировала с дочками Сафиной и Микеллой, а также с сыном Рафаэлем. Они были одеты в джинсы и белые рубашки в стиле family look. На руках у артистки был семилетний наследник. Она впервые показала его лиц в профиль.