Алсу в день своего 41-летия показала подросшего сына Рафаэля и дочек: «Рядом со мной моя семья»

Алсу недавно объявила, что разводится с Яном Абрамовым. Она не дает подробных комментариев о случившемся. Певица лишь намекнула, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Также в окружении пары заявляли, что они перестали жить вместе еще в прошлом году. Возможно, что артистка хотела попытаться спасти брак, поэтому сначала опровергала слухи о проблемах в отношениях. Но она не стала отчаиваться. Алсу часто выходит в свет и даже выпустила новую песню. А 27 июня ей исполнился 41 год.
По случаю дня рождения Алсу выложила редкое семейное фото. Она позировала с дочками Сафиной и Микеллой, а также с сыном Рафаэлем. Они были одеты в джинсы и белые рубашки в стиле family look. На руках у артистки был семилетний наследник. Она впервые показала его лиц в профиль.
Алсу показала своего сына. Фото: соцсети Алсу
«Сегодня мой день рождения! Рядом со мной моя семья — Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», — написала звезда.
Она также поблагодарила всех за поддержку. Алсу отметила, что у нее жизнь только начинается. Поклонники сразу заметили, что Рафаэль растет копией отца. У него брови, как и Яна и разрез глаз.
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