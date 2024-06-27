Алсу недавно подала на развод. Она объявила, что рассталась с Яном Абрамовым. Певица не стала публично называть причины случившегося. Однако в СМИ стали активно писать, что банкир изменял ей с Анастасией Решетовой. Косвенно артистка подтвердила слухи.

А в ее день рождения состоялось заседание суда в Москве. Там появились адвокаты супругов, которые предложили заключить мирное соглашение. Ян попросил время на примирение, а также отметил, что готов отдать Алсу активов на 2,5 млрд рублей и заверил, что обеспечит комфортную жизнь детям и жене.

По данным Телеграм-канала Mash, Московский суд отложил бракоразводное заседание Алсу и Яна Абрамова. Им дали два месяца на примирение. Напомним, что у супругов есть трое наследников: Сафина, Микелла и Рафаэль. Пользователи Сети посчитали, что предложение банкира можно считать, как подарок для певицы ко дню рождения. В день заседания суда ей исполнился 41 год.