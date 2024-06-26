Зачем Решетова демонстративно устроила танцы под песню Алсу: «Жестокость этой женщины на грани»

Певица Алсу накануне сказала журналистам, что на самом деле она думает о своей «разлучнице» Анастасии Решетовой. И данная оценка, конечно же, не самого лучшего толка.

На фоне этого в Сети завирусилось старое видео экс-возлюбленной Тимати, на котором она танцует под песню Алсу, делая вид, будто она ее и поет.

Реакция в Сети была как гром среди ясного неба. Люди посчитали этот ролик прямой издевкой над артисткой, разводящейся с мужем из-за нее.

«Жестокость этой женщины на грани», «Боже, как можно так поступать», «О морали Решетова ничего не слышала», — написали пользователи Сети в комментариях.

Вместе с тем психолог Максим Лазарев в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что нельзя так однозначно судить по этому видео о поступке Анастасии Решетовой.

«Если она это делала в данный момент, то это может быть неким ответным уколом в адрес Алсу. А если ролик старый, то какие психологические моменты тут вообще можно рассматривать?» — высказался собеседник издания.