История с разводом Алсу раскручивается для подъема ее популярности, заявил критик Рудченко: «Будет бэкграунд, как у Бузовой»

Певица Алсу, подавшая на развод с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, призналась, что намерена с головой уйти в работу. По словам артистки, она планирует вернуться в полном объеме на большую сцену. Алсу пообещала, что у нее будут и гастроли, и выступления, и новые песни.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что история с бракоразводным процессом певицы раскручивается в СМИ неслучайно.

«Я как-раз таки предполагал такую версию, что будет подобный бэкграунд, как у Ольги Бузовой. Потому что не зря пиарится эта история очень активно. Если бы это было не направлено на карьеру и подъем популярности, то эта история была бы очень тихой и внутрисемейной. А здесь все получается напоказ», — отметил критик в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом, по его мнению, возрождение былой популярности Алсу вполне может произойти, с учетом ее финансов.

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