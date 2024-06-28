Алсу обвинила во лжи мужа, заявившего о передаче ей и детям имущества на 2,5 млрд рублей

Накануне в одном из судов Москвы начался бракоразводный процесс певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Стало известно, что Абрамов, желая сохранить добрые отношения с женой и тремя детьми, которых родила ему Алсу за время брака, пообещал ей и наследникам хорошие «отступные».

Сообщалось, что Ян Абрамов готов передать Алсу активов на сумму 2, 5 миллиарда рублей. Сюда входит и недвижимость, и ювелирные украшения, и наличные.

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Между тем, певица Алсу дала понять, что не верит ни одному слову Яна Абрамова. Звезда публично обвинила мужа, с которым разводится во лжи.

«Врет», — написала Алсу в комментариях в соцсети в одном из блогов, сообщивших о неслыханной щедрости Абрамова.

Напомним, именно это слово певица Алсу написала под постом о том, что Анастасия Решетова не встречается с женатыми мужчинами.