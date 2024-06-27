«Ян Абрамов сделает все возможное, чтобы загладить вину»: об Алсу и ее муже поведала Анна Калашникова

Судебное заседание, которое состоялось в день рождения певицы Алсу по поводу ее развода с мужем Яном Абрамовым, закончилось тем, что супругам дали два месяца на возможность примирения.

27 июня оба супруга согласились на то, чтобы взять время на размышление. Что это значит? Неужели Алсу дала второй шанс своему неверному мужу? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к актрисе Анне Калашниковой.

«Думаю, Ян Абрамов сделает все возможное, чтобы загладить вину перед Алсу. В том числе и финансово. Но захочет ли примирения Алсу, сможет ли простить измены? Кто знает, Алсу — девушка гордая, тут, думаю, все зависит от дипломатии ее мужа, насколько он сам хочет сохранить брак не на бумаге, а на деле. В любом случае трое детей, 18 лет этому союзу, могут и простить друг друга», — рассудила звезда.