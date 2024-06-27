Алсу заявила, что не будет мириться с Абрамовым: «Решение принято однозначно, назад дороги нет»

Алсу переживает развод с Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет в браке. Певица больше месяца не комментировала случившееся. Но она стала активно выходить в свет и выпустила новую песню. Также артистка намекнула, что слухи об интрижке банкира с Анастасией Решетовой являются правдой. Однако другие подробности конфликта в семье она не раскрыла.

27 июня в ее день рождения состоялось заседание суда по делу о разводе. Там присутствовали адвокаты супругов. Ян предложил заключить мировое соглашение и попросил дать время на примирение.

Московский суд отложил решение на два месяца. Многие решили, что пара все же хочет сохранить брак. Но Алсу пояснила, что время было дано, чтобы поделить имущество.

«Развод все-таки состоится. И отложили суд на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — цитирует звезду «Осторожно Media».

К слову, Абрамов уже заявил, что готов обеспечить финансовое благополучие и комфортную жизнь как детям, так и Алсу. Он намерен отдать ей активов на сумму 2,5 млрд рублей.