Ян Абрамов готов отдать Алсу 2,5 миллиарда активов и обеспечить комфортную жизнь певице с детьми

Алсу перед своим 41-летием подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала скрывать, что это был сложный шаг, но певица о нем не жалеет. Заседание суда по делу о разводе состоялось 27 июня в день рождения певицы. Оказалось, что Ян через адвоката предложил заключить мирное соглашение, а также попросил время на примирение. Ксения Собчак узнала, что было прописано в документах. Также там указано, что банкир готов отдать большую сумму из своих активов и обеспечить финансово комфортную жизнь для артистки с детьми, вне зависимости от того, будет ли примерение.

«Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи, общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 миллиарда рублей. Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей», — цитирует документ Собчак в соцсети.

Примечательно, что суд пошел им на встречу. Развод был отложен. Через два месяца состоится новое заседание по этому делу. Ксения отметила, что Абрамов очень щедрый мужчина. Она не стала удивляться тому, что Алсу не опечалена тем, что переживает расставание спустя 18 лет брака.

«В реестр злостных неплательщиков алиментов могут попасть более 140 000 россиян (преимущественно мужчин, когда законодательно закрепят). И если отталкиваться от МРОТ, то суммой активов от Абрамова можно оплатить долги по алиментам почти всей страны», — заявила Собчак.