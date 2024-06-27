Алсу призналась, что не хочет использовать детей для раскрутки соцсетей: «Я против этого»

Алсу недавно объявила о разводе с Яном Абрамовым. У них трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Недавно старшая наследницы артистки сдала экзамены. В этом году она будет поступать в вуз. Певица недавно стала гостьей на премии «Мама года – 2024». Она рассказала о том, что старается быть справедливой мамой и проявляет строгость по делу. Звезда заверила, что ее дети думают сердцем и растут хорошими людьми.

Когда Алсу спросили, как она относится к тому, что блогеры используют детей для раскрутки контента, она призналась, что готова помогать наследникам в карьере и бизнесе, но уверена, что заставлять детей нельзя.

«Я никого не осуждаю. Это личное дело каждого! Но я считаю, что так можно делать, если ребенок сам этого желает — стать актером, выпускать одежду. Конечно, в таком случае нужно поддержать и помочь, но не выпихивать силой. Я против такого!» — пояснила артистка.

Также в интервью Teleprogramma.pro Алсу рассказала, какие дарит маме подарки и какой была в детстве.