Дочка Алсу Микелла обратилась к маме в ее день рождения: «Я хочу, чтобы твоя жизнь была наполнена любовью»

Алсу уже давно выступает на сцене. Когда она уже была популярной, певица сыграла свадьбу с Яном Абрамовым. Торжество было очень пышным. Артистка родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Однако недавно пара решила развестись. Алсу не стала пояснять, что случилось в ее отношениях с банкиром, но несколько раз она дала понять, что слухи об изменах Яна с Анастасией Решетовой являются правдивыми. 27 июня звезда отмечает свой день рождения. Она выложила фото с детьми, перестав скрывать лицо семилетнего Рафаэля.

А средняя дочка Микелла решила публично поздравить ее в соцсети. Она выложила фото певицы и написала ей трогательные слова. 16-летняя школьница намекнула, что одобряет решение мамы о разводе.