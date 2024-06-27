Дочка Алсу Микелла обратилась к маме в ее день рождения: «Я хочу, чтобы твоя жизнь была наполнена любовью»

Алсу уже давно выступает на сцене. Когда она уже была популярной, певица сыграла свадьбу с Яном Абрамовым. Торжество было очень пышным. Артистка родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Однако недавно пара решила развестись. Алсу не стала пояснять, что случилось в ее отношениях с банкиром, но несколько раз она дала понять, что слухи об изменах Яна с Анастасией Решетовой являются правдивыми. 27 июня звезда отмечает свой день рождения. Она выложила фото с детьми, перестав скрывать лицо семилетнего Рафаэля.
А средняя дочка Микелла решила публично поздравить ее в соцсети. Она выложила фото певицы и написала ей трогательные слова. 16-летняя школьница намекнула, что одобряет решение мамы о разводе.
Алсу исполнился 41 год. Фото: соцсети Микеллы Абрамовой
«Спасибо за то что ты есть! Часто слышу фразу что родителей не выбирают, и хочу сказать спасибо Богу за то что я твоя дочь. Я очень сильно горжусь этим. Ты мой пример во всем и я тебе желаю всегда оставаться такой невероятно красивой внутри и снаружи. Я хочу чтобы ты была здоровая и счастливая. и чтобы твоя жизнь была наполнена любовью.
Я хочу чтобы вся любовь которую ты отдаешь нашей семье и своим близким приходила обратно тебе и умножалась. Я тебя очень очень сильно люблю, спасибо что ты есть», — написала Микелла.
Напомним, что она пошла по стопам мамы. Дочка Алсу уже несколько лет строит карьеру певицы. А старшая дочка звезды Сафина в этом году стала выпускницей. Она собирается поступать в медицинский вуз.
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