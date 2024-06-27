Аккаунты SHAMANa и Полины Гагариной пропали из Spotify

В последние годы артистам из России приходится все чаще сталкиваться с проблемами. Одним запрещают въезд в Европу, другие лишаются возможности давать концерты за границей. На этот раз случился массовый взлом аккаунтов в Spotify. На музыкальной платформе хакеры ночью взломали аккаунты Soda Luv, Yanix, Славы Марлоу и других известных персон.

На обложках у них была размещена ссылка, где хакер продавал рекламу. Также взлому подверглись страницы SHAMANa и Полины Гагариной. Их аккаунты стали недоступны на стриминге.

По данным Телеграм-канала Baza, это может связано не с атакой хакеров, а с тем, что недавно этих двух артистов включили в санкционный список ЕС. Пока ни Полина, ни Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN – прим. ред.) не дали своих комментариев по этому поводу.