SHAMAN, Гагарина и Охлобыстин попали в санкционный список Евросоюза

24 июня стало известно, что Евросоюз выпустил новый пакет санкций. В черный список ЕС попали: Полина Гагарина и SHAMAN, Иван Охлобыстин, а также журналист Арам Габрелянов. Такой документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Отмечается, что санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС, а также активы артистов будут арестованы.

Напомним, что год назад также были введены санкции со стороны Канады против Тимати, Филиппа Киркоров, Иосифа Пригожина. А в России существует черный список артистов, которым въезд в страну закрыт на 50 лет.

В черном списке также находятся иноагенты.