Беременная Лиза Арзамасова посетила театр вместе со своей мамой

Лиза Арзамасова почти три года назад впервые стала мамой. Она растит сына Льва. Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Супруги демонстрируют, что разница в 22 года не мешает им быть счастливыми и понимать друг друга. Весной супруги объявили, что снова станут родителями. Звезда сериала «Папины дочки» рассекретила беременность. Она пока продолжает работать и намерена уйти в декрет уже перед родами. Также артистка продолжает выходить в свет. На днях она посетила театр.

Для такого случая Лиза облачилась в белое платье оверсайз с принтом и рукавами-фонариками. Она скрыла свой округлившийся живот. С актрисой была ее мама Юлия.