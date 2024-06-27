Беременная Лиза Арзамасова посетила театр вместе со своей мамой

Лиза Арзамасова почти три года назад впервые стала мамой. Она растит сына Льва. Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Супруги демонстрируют, что разница в 22 года не мешает им быть счастливыми и понимать друг друга. Весной супруги объявили, что снова станут родителями. Звезда сериала «Папины дочки» рассекретила беременность. Она пока продолжает работать и намерена уйти в декрет уже перед родами. Также артистка продолжает выходить в свет. На днях она посетила театр.
Для такого случая Лиза облачилась в белое платье оверсайз с принтом и рукавами-фонариками. Она скрыла свой округлившийся живот. С актрисой была ее мама Юлия.
Лиза Арзамасова с мамой. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
«Что-то давно мамули не было в ленте. Это наш недавний совместный поход в театр. Только сегодня вспоминали на съемочной площадке, как в детстве мама всегда была рядом в гримерке. Было так уютно мне. На работе, как дома», — написала Лиза.
Поклонники отметили, что ей идет романтичный образ. Многие также отмечают, что артистке очень идет интересное положение. Пока супруги не раскрыли, кого ждут, мальчика или девочку. Но Авербух намекал, что мечтает о дочке, так как у него уже есть два сына. Напомним, что от первого брака у него есть сын Мартин.
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