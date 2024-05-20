Беременная Арзамасова показала, как Авербух играет в футбол с младшим сыном на отдыхе в Белеке

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. Недавно фигурист дал редкое интервью где заявил, что совсем не чувствует разницу в возрасте с избранницей. Более того, 50-летний спортсмен уверен, что только Лиза могла сделать его счастливым после неудачного первого брака с Ириной Лобачевой. Теперь пара ждет пополнения. Авербух не скрывает, что мечтает о дочке. А пока у пары растет сын Лев, которому скоро будет три годика. Этой весной звездная семья устроила себе отпуск в Турции.
В соцсети Арзамасова решила поделиться трогательным видео. Она запечатлела, как муж играл в футбол с маленьким наследником. Лев смог забить гол папе. А потом уже сам Илья забил мячик в ворота сына. Мальчик демонстративно расстроился.
«Нежные картинки с отдыха с моими любимыми парнями все еще греют и помогают справляться с рабочими творческими задачами. Хочу еще и еще раз поблагодарить тех, кто сделал наш отдых таким комфортным и незабываемым», – написала Лиза.
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Также в кадр попала мама актрисы Юлия. Она часто помогает ей с внуком. Сама Арзамасова редко демонстрирует округлившийся живот. Пока она продолжает работать и планирует до последнего не уходить в декретный отпуск. Супруги ждут, когда им сообщат пол будущего малыша. Авербух отметил ранее, что сделает все, чтобы обеспечить не только супругу, но и своих детей. От первого брака у него есть сын Мартин, который сейчас учится в вузе.
Илья рассказывал, что младшего сына хочет поставить на коньки. Однако он уже видит, что у мальчика есть актерский талант.
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