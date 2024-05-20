Беременная Арзамасова показала, как Авербух играет в футбол с младшим сыном на отдыхе в Белеке

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. Недавно фигурист дал редкое интервью где заявил, что совсем не чувствует разницу в возрасте с избранницей. Более того, 50-летний спортсмен уверен, что только Лиза могла сделать его счастливым после неудачного первого брака с Ириной Лобачевой. Теперь пара ждет пополнения. Авербух не скрывает, что мечтает о дочке. А пока у пары растет сын Лев, которому скоро будет три годика. Этой весной звездная семья устроила себе отпуск в Турции.

В соцсети Арзамасова решила поделиться трогательным видео. Она запечатлела, как муж играл в футбол с маленьким наследником. Лев смог забить гол папе. А потом уже сам Илья забил мячик в ворота сына. Мальчик демонстративно расстроился.