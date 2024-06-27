Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе после 10 лет отношений

Анна Нетребко — известная оперная певица. Она выступает в США, Европе и Австралии. А вот в Россию артистка не приезжала уже два года. Рядом с ней 10 лет был Юсиф Эйвазов. Они вместе участвовали в постановках, а также тенор стал воспитывать сына звезды Тьяго от прошлых отношений как родного. А теперь супруги неожиданно объявили о разводе.

Слухи о разладе в отношениях стали ходить несколько месяцев назад. Весной Юсиф приезжал в Москву, чтобы выступить в консерватории. Тогда жена с ним не поехала.

«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — объявили они в совместном заявлении.

К слову, Юсиф сменил свой менеджмент и перешел в швейцарскую компанию. А вот Анна не стала никуда переходить. Певцы хоть и расстались, но заверили, что продолжат вместе выступать, и ни один спектакль с их участием не будет отменен. Также Эйвазов намерен и дальше помогать в воспитании Тьяго, у которого аутизм.

Напомним, что свадьбу Нетребко с избранником сыграла в 2015 году. А на одну из годовщин Юсиф подарил ей именную скамейку в Центральном парке в Нью-Йорке.