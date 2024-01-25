Оперная певица Анна Нетребко появилась на показе российского дизайнера Юлии Яниной в Париже

Анна Нетребко уже два года не приезжает в Россию. Она столкнулась с критикой и даже лишилась концертов в 2022 году. Но потом артистка снова стала гастролировать в Европе. Она много лет живет в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.
Но оперная дива на этот раз приехала на Неделю моды во Францию. Она появилась на показе российского дизайнера Юлии Яниной в Париже. Целых два года показы модного дома YANINA не проводились. Однако это шоу стало фееричным.
Для такого случая Анна выбрала черное платье мидакси с белым воротником и манжетами. Ботинки на платформе, бусы из жемчуга и чалма дополняли ее образ.
«Парижская неделя Высокой моды взметнулась фениксом на показе нашей русской Юлии Яниной», – заявила артистка.
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Также на показе отметились Белла Торн и итальянская принцесса Камилла Де Бурбон с дочерьми. К слову, наряды Янины из Самары носят многие селебрити, включая Кайли Дженнер, Адриану Лиму и Диту фон Тиз.