Певица Анна Нетребко купила квартиру в небоскребе в Дубае: «Я очень счастлива здесь жить»

Анна Нетребко 23 февраля решила поделиться своей радостью. Она призналась, что в 2022 году купила квартиру в Дубае. Оперная дива вышла на террасу своего жилья в небоскребе с роскошным видом на город и пустыню. Она заявила, что собирается жить на две страны. Артистка продолжит ездить в свой дом в Вене. Однако ей особенно нравится ее новая квартира.

«Красивый солнечный Дубай! Можно увидеть пустыню! Замечательное место. Я очень счастлива здесь жить! Хотя основное место жительство у меня остается Вена, но это наш дом теперь», – заявила Анна.

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Напомним, что ранее оперная дива часто приезжала в Россию. У нее даже была квартира в Санкт-Петербурге. Но после 2022 года она ужене ездит на родину. Также артистка перестала жить в Нью-Йорке, где у нее есть жилье. Раньше певица там регулярно выступала.