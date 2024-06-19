Кристина Орбакайте заявила, что едет с концертами к «дорогим израильтянам»

Кристина Орбакайте в этом году столкнулась с проблемами. Большая часть ее концертов в России была отменена. Примечательно, что ей даже не удалось выступить в Кремле на праздничном концерте. Весной она уехала из страны. Сначала певица путешествовала по Европе с мужем Михаилом Земцовым. Они посетили Португалию и Монако. А лето артистка встретила уже в США. Там учится ее дочка Клавдия. Звезда проводит время со своей наследницей. А 19 июня она объявила, что собралась в Израиль.
Певица представит программу The Best. Она даст там четыре концерта.
«Дорогие израильтяне! Я с нетерпением жду встречи с вами. И она состоится уже очень-очень скоро. Приходите. Жду, целую, люблю. Ваша Кристина», — сказала Кристина.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Артистка отправится в Хайфу, затем в Беэр-Шеву, Ашдод и Тель-Авив. Самый дешевый билет на ее выступление стоит 5360 рублей, а самый дорогой — 10 700 рублей. К слову, в Израиле живет ее мама Алла Пугачева, а также двойняшки Лиза и Гарри. Сейчас они все находятся на отдыхе в Юрмале, поэтому Орбакайте, скорее всего, не увидится со своей родней.
Ранее певица призналась, что у нее много творческих планов.
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