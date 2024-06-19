Кристина Орбакайте заявила, что едет с концертами к «дорогим израильтянам»

Кристина Орбакайте в этом году столкнулась с проблемами. Большая часть ее концертов в России была отменена. Примечательно, что ей даже не удалось выступить в Кремле на праздничном концерте. Весной она уехала из страны. Сначала певица путешествовала по Европе с мужем Михаилом Земцовым. Они посетили Португалию и Монако. А лето артистка встретила уже в США. Там учится ее дочка Клавдия. Звезда проводит время со своей наследницей. А 19 июня она объявила, что собралась в Израиль.

Певица представит программу The Best. Она даст там четыре концерта.