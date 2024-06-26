Светлана Бондарчук показала подросшего сына Петю с падчерицей на даче

Светлана Бондарчук уже четыре года состоит в браке с Сергеем Харченко. Она смогла обрести счастье в зрелом возрасте. Модель в 2023 году удивила все свое окружение. Она сообщила, что у нее родился сын Петр. А так как 55-летнюю Светлану Бондарчук не видели с округлившимся животом, многие решили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Пока светская львица не стала никак комментировать слухи. Но иногда она делится кадрами с малышом. На этот раз супруги уехали на дачу.
На новом фото Бондарчук засняла мужа, который лежал в гамаке. Рядом с ним была его дочка Юна от пошлых отношений и подросший сын. Они смотрели фильм на ноутбуке. Малыш был облачен в голубые джинсы и кардиган.
Сергей Харченко с сыном и дочкой. Фото: соцсети Светланы Бондарчук
«Лето на даче — это любовь», – написала Светлана Бондарчук.
Поклонники заметили, что Петр подрос. Он растет блондином. Многих умилили его пухлые щеки. Напомним, что от первого брака с Федором Бондарчуком у Светланы Бондарчук есть сын Сергей и дочка Варвара. Более того, у нее растут внучки Маргарита и Вера.
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