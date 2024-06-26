Светлана Бондарчук показала подросшего сына Петю с падчерицей на даче

Светлана Бондарчук уже четыре года состоит в браке с Сергеем Харченко. Она смогла обрести счастье в зрелом возрасте. Модель в 2023 году удивила все свое окружение. Она сообщила, что у нее родился сын Петр. А так как 55-летнюю Светлану Бондарчук не видели с округлившимся животом, многие решили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Пока светская львица не стала никак комментировать слухи. Но иногда она делится кадрами с малышом. На этот раз супруги уехали на дачу.

На новом фото Бондарчук засняла мужа, который лежал в гамаке. Рядом с ним была его дочка Юна от пошлых отношений и подросший сын. Они смотрели фильм на ноутбуке. Малыш был облачен в голубые джинсы и кардиган.