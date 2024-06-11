Светлана Бондарчук впервые за много лет показала свою особенную дочь Варвару

Светлана Бондарчук давно в разводе с Федором Бондарчуком. Она признавалась, что они расстались спокойно. Более того, именно она познакомила режиссера с Паулиной Андреевой, которая стала его новой женой. Примечательно, что потом и Светлана нашла свою любовь. Она счастлива в браке с фотографом Сергеем Харченко. Недавно у пары появился сын Иван. От первого брака у нее есть сын Сергей и дочка Варвара.

Если о ее старшем наследнике многое известно, то о дочке бывшие супруги рассказывают редко. 25-летняя девушка живет в отцом. У нее ДЦП, поэтому в свое время Бондарчук наняла человека, который постоянно находится рядом с наследницей. Обычно она не показывает дочку, но на днях светская львица выложила архивное фото с наследницей. В кадре девушка улыбается. Она смотрит в камеру вместе с мамой.