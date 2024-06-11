Светлана Бондарчук впервые за много лет показала свою особенную дочь Варвару

Светлана Бондарчук давно в разводе с Федором Бондарчуком. Она признавалась, что они расстались спокойно. Более того, именно она познакомила режиссера с Паулиной Андреевой, которая стала его новой женой. Примечательно, что потом и Светлана нашла свою любовь. Она счастлива в браке с фотографом Сергеем Харченко. Недавно у пары появился сын Иван. От первого брака у нее есть сын Сергей и дочка Варвара.
Если о ее старшем наследнике многое известно, то о дочке бывшие супруги рассказывают редко. 25-летняя девушка живет в отцом. У нее ДЦП, поэтому в свое время Бондарчук наняла человека, который постоянно находится рядом с наследницей. Обычно она не показывает дочку, но на днях светская львица выложила архивное фото с наследницей. В кадре девушка улыбается. Она смотрит в камеру вместе с мамой.
Светлана Бондарчук с дочкой. Фото: соцсети Светланы Бондарчук
Поклонники отметили, что у Варвары улыбка как у мамы. В прошлом году Светлана рассказала, как себя чувствует дочка в беседе с Наталье Подольской. По словам знаменитости, их с Федором наследница счастлива и ни в чем не нуждается.
«Варвара Бондарчук — прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной и, я бы даже сказала, хорошей жизнью. У нее есть все, что нужно. Люди, которые ее любят, вокруг нее», — говорила светкая львица.
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