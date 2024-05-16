Сестра Бондарчука о внешности его сына от Паулины Андреевой: «Эти раскосые глаза, эти скулы»

Федор Бондарчук успевает не только сниматься в кино. Он построил личную жизнь. После развода со Светланой Бондарчук, которая родила от него сына Сергея и дочку Варвару, режиссер обрел счастье с молодой актрисой Паулиной Андреевой. В 2021 году у пары родился сын Иван.

Мальчика они предпочитают скрывать от общественности. У Федора есть единокровная сестра по отцу Наталья Бондарчук. Он поддерживает с ней связь. На этот раз родственница актера рассказала, что он ей присылает фотографии своих детей.

«Бондарчуковская порода чувствуется! Ко мне иногда Федя посылает своих детей, ну просто копия он — маленькие только. Эти раскосые глаза, эти скулы. Очень интересно. Самый красивый в нашей семье, конечно же, Костя Крюков. А маленький он был... просто ангелоподобный», — поделилась Наталья Сергеевна в YouTube-шоу RTVI «Легенда».

Отметим, что Константин – сын Алены Бондарчук. Она была сестрой режиссера. В 2009 году Алена умерла после длительной борьбы с раком. Наталья с ней была очень похожа.

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