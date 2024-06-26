Продюсер Красная призналась, что Пугачеву звали на гастроли в Германию: «Отказалась. Мол, здоровье уже не то»

Алла Пугачева давно не выступала на сцене. В последние пять лет она предпочитает петь только в кругу близких. Певица занимается двойняшками Лизой и Гарри. Она живет в Израиле, но порой ездит на Кипр, а лето проводит в Юрмале. Артистка не скрывает, что находится на пенсии, но хочет радовать поклонников. Алла Пугачева недавно впервые за долгое время выпустила новые песни. Это спровоцировало слухи, что у нее кончаются деньги. В 75 лет она испытывает проблемы со здоровьем. Знакомые звезды даже признаются, что она почти не выходит из дома.

Однако недавно Аллу Пугачеву звали на гастроли. Продюсер Алина Красная заявила, что Пугачевой теперь предлагают маленький гонорар, но певица отказалась от концертов по другой причине.

«Гонорары Аллы Борисовны раньше были самыми высокими на эстраде - 350 тысяч евро за одно выступление. А сейчас, насколько я знаю, ей предлагают уже в два раза меньше - 150 тысяч евро за концерт. Недавно ей предложили поехать в тур по Германии, но она, подумав, отказалась. Мол, здоровье уже не то, чтобы по гастролям разъезжать», - рассказала KP.RU Красная.

Напомним, что этим летом Примадонна добралась до Юрмалы. Алла Пугачева почти не появляется на публике. Певица отметила день рождения Максима Галкина*. А теперь стартует фестиваль Лаймы Вайкуле, куда, возможно, приедет Алла Пугачева, чтобы поддержать подругу.

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