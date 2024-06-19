Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри отметила день рождения Галкина* в ресторане в Юрмале

Алла Пугачева уже не выступает на сцене, но в этом году она выпустила новые песни в честь своего 75-летия. Певица живет в Израиле, но также ездит на Кипр. А недавно она приехала в Юрмалу, где любит отдыхать летом. Примечательно, что там свое 48-летие отметил ее признанный иноагентом муж Максим Галкин*.
Сначала родные поздравили его дома, а вечером все отправились в ресторан. В соцсети он выложил фото, на котором предстал с женой и детьми. По такому случаю Алла Борисовна облачилась в летний сарафан оверсайз молочного цвета с принтом «мильфлер». На ее груди были солнцезащитные очки на цепочке.
На столе стоял торт с надписью: «Любимому мужу, папе». С юмористом позировали Гарри и Лиза. Сын был в белой футболке, а дочка облачилась в серебристое платье, белый жакет и взяла сумку Prada.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети Максима Галкина*
Многие поклонники отметили, что Алла хорошо выглядит для своего возраста. Другие поразились тому, как выросли двойняшки. Лиза стала еще выше, чем была раньше и скоро перерастет маму. За столом также были друзья юмориста.
Напомним, что недавно Галкин* через суд пытался в третий раз снять с себя статус иноагента. А в июне его старший брат столкнулся с проблемами. Его дом на Рублевке обыскали силовики из-за двойного гражданства бизнесмена, которое он скрыл.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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