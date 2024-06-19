Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри отметила день рождения Галкина* в ресторане в Юрмале

Алла Пугачева уже не выступает на сцене, но в этом году она выпустила новые песни в честь своего 75-летия. Певица живет в Израиле, но также ездит на Кипр. А недавно она приехала в Юрмалу, где любит отдыхать летом. Примечательно, что там свое 48-летие отметил ее признанный иноагентом муж Максим Галкин*.

Сначала родные поздравили его дома, а вечером все отправились в ресторан. В соцсети он выложил фото, на котором предстал с женой и детьми. По такому случаю Алла Борисовна облачилась в летний сарафан оверсайз молочного цвета с принтом «мильфлер». На ее груди были солнцезащитные очки на цепочке.

На столе стоял торт с надписью: «Любимому мужу, папе». С юмористом позировали Гарри и Лиза. Сын был в белой футболке, а дочка облачилась в серебристое платье, белый жакет и взяла сумку Prada.