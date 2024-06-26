Лайма Вайкуле не может продать билеты на свой фестиваль в Юрмале

Лайма Вайкуле уже давно живет в Юрмале. Там она старается каждый год устраивать фестиваль «Рандеву». И в прошлом году он прошел, хоть и не очень успешно. Лайме Вайкуле пришлось звать Аллу Пугачеву, чтобы она привлекла публику. А в этом году фестиваль провалился. Блогер из Юрмалы рассказал, что Лайма Вайкуле бесплатно отдала друзьям места за вип-столиками, в партере и «дорогой» середине зала. На самом деле было продано не больше 10% билетов. Он считает, что артистка будет бесплатно раздавать билеты, чтобы зал не был пустым.

Также Лайма снова может прибегнуть к помощи Примадонны. Уже ходят слухи, что Алла Пугачева с мужем посетить второй день фестиваля. Якобы она даже может спеть, но в это никто не верит. Привлечь настоящих артистов Вайкуле оказалось сложно. В афише нет известных имен. будут выступать: Нино Катамадзе, Интарс Бусулис, Янис Стебелис, Алексеев, группа LondonBeat и другие мало известные широкой публике личности. По всей видимости, Веру Брежневу она не позвала, так как певица запросила большой гонорар.

Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в Юрмале. Так как там отдыхает Пугачева, то велика вероятность, что артист придет поддержать подругу, пишет KP.RU.