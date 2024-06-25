Стоимость замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь оказалась равна 11 миллионов рублей

Алла Пугачева живет за границей уже больше двух лет. Она занимается двойняшками Лизой и Гарри. А ее муж-иноагент Максим Галкин* дает гастроли, чтобы заработать деньги. У пары в России осталась недвижимость. Они владеют квартирами, а также огромным замком в деревне Грязь, где жили до своего переезда в Израиль. В последнее время часто возникали слухи, что он оценивается в миллиард рублей.

Однако покупателя так и не нашли. Примечательно, что теперь выяснилась правда о замке супругов. Оказалось, что его нет в кадастровых картах. А это значит, что Пугачеву не коснется повышение налога на имущество, кадастровая стоимость которой превышает 300 миллионов рублей. Этот закон был принят недавно.

Владелец агентства недвижимости Виктор Садыгов рассказал, что сам замок не стоит огромных денег по документам.

«Вычурной постройки попросту не существует на кадастровых картах. Для просмотра открыта лишь стоимость участка. Она составляет 11 миллионов рублей», — пояснил он «Парламентской газете».

По его словам, раньше здание можно было считать люксовым, но теперь оно уже устарело. Оказалось, что также на кадастровых картах нет особняка Филиппа Киркорова и роскошного дома Анастасии Волочковой.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.