Галкин* показал, как выглядят подросшие дети Пугачевой Лиза и Гарри, живущие за границей

Признанный иноагентом Максим Галкин* на время поставил паузу в гастрольном графике, чтобы побыть с семьей. Недавно пара с детьми приехала в Юрмалу. Они уже по традиции много лет проводят там лето. И 18 июня юморист отпраздновал свой день рождения.

Поздравления он начал получать еще с утра. Артист даже покрасовался в саду с воздушными шарами. А вечером он с семьей отправился в ресторан. Там ему преподнесли торт с трогательной надписью: «Любимому мужу, папе». В соцсети он опубликовал фото с застолья.

Алла Пугачева сделала укладку и завила локоны. Она облачилась в сарафан оверсайз с принтом. Именинник ее обнимал одной рукой, а второй сына Гарри, который был в футболке и с увесистой цепочкой на шее. Мальчик заметно вырос. С ними позировала Лиза, которая облачилась в серебристое платье и белый жакет. Лук она дополнила белой сумкой Prada.