Галкин* показал, как выглядят подросшие дети Пугачевой Лиза и Гарри, живущие за границей

Признанный иноагентом Максим Галкин* на время поставил паузу в гастрольном графике, чтобы побыть с семьей. Недавно пара с детьми приехала в Юрмалу. Они уже по традиции много лет проводят там лето. И 18 июня юморист отпраздновал свой день рождения.
Поздравления он начал получать еще с утра. Артист даже покрасовался в саду с воздушными шарами. А вечером он с семьей отправился в ресторан. Там ему преподнесли торт с трогательной надписью: «Любимому мужу, папе». В соцсети он опубликовал фото с застолья.
Алла Пугачева сделала укладку и завила локоны. Она облачилась в сарафан оверсайз с принтом. Именинник ее обнимал одной рукой, а второй сына Гарри, который был в футболке и с увесистой цепочкой на шее. Мальчик заметно вырос. С ними позировала Лиза, которая облачилась в серебристое платье и белый жакет. Лук она дополнила белой сумкой Prada.
Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети Максима Галкина*
Поклонники отметили, что двойняшки повзрослели. В этом году им исполнится по 11 лет. Они учатся в Израиле, в одной из частных школ. Однако начальную школу они окончили в Москве. Им пришлось переехать с родителями в 2022 году.
Замок супругов в деревне Грязь пока не продан. Галкин* признавался, что там живут друзья, которые приглядывают за садом и огородом. А вот бывшая дача Пугачевой на Истре выставлена на продажу. Этот дом певица ранее подарила внуку Никите Преснякову, который тоже уехал из России.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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