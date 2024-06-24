Катерина Ковальчук проводит медовый месяц с Гариком Харламовым на курорте

Гарик Харламов уже давно стал известным юмористом. Он жил в браке с Кристиной Асмус, но они развелись в 2020 году. Только спустя время им удалось наладить дружеские отношения ради дочки Анастасии. Актер недавно снова женился. Он уверен, что будет счастлив с Катериной Ковальчук. Пара познакомилась на съемках сериала «Гусар». Они стали вместе сниматься и вскоре у них завязались романтические отношения. Примечательно, что ранее актер заверял, что не хочет больше вступать в брак, но его мнение изменилось.

Пара расписалась в ЗАГСе. Они не стали устраивать пышного торжества. Недавно супруги улетел отдыхать. Они проводят время на природе в уютном домике.

Теперь Катерина публикует фото с медового месяца. Она купается в бассейне, наслаждается звездным вечером и гуляет под руку с Гариком. Актриса облачается в летние платья.